Al Napoli piace l’altro Bakayoko ma il Psv chiede 30 milioni (Corsport)

L’esterno destro belga, si è lavorato a uno scambio con Lozano. Su di lui anche il Burnley. Sempre in piedi con l’Eintracht la pista Lindstrom

Si può fare uno scambio Johan Bakayoko (omonimo del calciatore che abbiamo già conosciuto) Lozano col Psv? Si potrebbe fare ma non ci si trova con le cifre. Visto che il Psv ha offerto 10 milioni per il Chucky mentre De Laurentiis ne chiede più di 20. Il Psv non vende il ventenne belga a meno di 30 milioni, il Napoli ne ha messi di meno sul piatto. Ne scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.

Il Napoli, tra l’altro, ha mostrato un concreto interesse nei confronti dell’esterno belga del Psv, Johan Bakayoko, 20 anni, e a un certo punto s’è anche lavorato a uno scambio con conguaglio: la richiesta per lui, però, si aggira intorno ai 30 milioni. È complessivamente di 25 milioni, 5 per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio, l’offerta all’Eintracht per l’esterno danese Jesper Lindstrom, 23 anni, altro obiettivo molto concreto del club azzurro.

Bakayoko tra l’altro è finito pure nel mirino del Burnley, arrivato ad offrire 25 milioni per lui: proposta respinta.

