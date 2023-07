Zielinski, oggi Lotito farà un ultimo tentativo con De Laurentiis (CorSport)

Il presidente della Lazio parlerà di nuovo con De Laurentiis. Improbabile che il polacco possa trasferirsi a Roma, anche se la dead line è fissata per oggi

Oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, farà un ultimo tentativo con De Laurentiis per Zielinski. Lo scrive il Corriere dello Sport. In caso di un altro no, la Lazio ha già pronti gli obiettivi da seguire in alternativa: Daichi Kamada e Arsen Zakharyan.

Il quotidiano sportivo scrive:

“I due hanno scavalcato Zielinski, il sogno proibito di Sarri. De Laurentiis ha respinto l’offerta di 20 milioni più 5 di bonus. Chiede 30 per il cartellino e tratta con il polacco il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Di che parliamo? È altamente improbabile possa venire alla Lazio, anche se la dead line è fissata per oggi. Lotito, dopo essere stato nel ritiro di Auronzo, si trasferirà a Milano e parlerà di nuovo con Adl. Ultimo tentativo prima di dirottare altrove. Kamada e Zakharyan al momento sono avanti. L’outsider si chiama Lazar Samardzic, 21 anni, serbo dell’Udinese, costa intorno ai 20 milioni: piace, la Lazio l’ha bloccato come alternativa, ma non è in cima alla lista”.

Ultimamente Lotito ha parlato più volte di Zielinski. Ieri l’ultima esternazione, dal ritiro estivo della Lazio ad Auronzo. Il presidente del club romano ha detto:

«Ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi? Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ma ora l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende. Nella vita bisogna fare le cose con cervello, a spendere ci vuole un minuto altrimenti. Se verrebbe? Penso di sì, io un altro l’ho già comprato».

