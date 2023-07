Osimhen: nuovo incontro Calenda-De Laurentiis, la trattativa non si sblocca (CorSport)

Il presidente e l’agente del nigeriano si sono ritrovati di nuovo all’hotel Rosatti. La distanza resta, ma il ghiaccio è stato sciolto. Si rivedranno di nuovo

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è ancora a Dimaro. Ieri ha incontrato di nuovo il presidente del Napoli, De Laurentiis. La trattativa per il rinnovo del nigeriano continua ma ancora non si sblocca, scrive il Corriere dello Sport. C’è ancora distanza tra le parti, ma le discussioni sono ricominciate e il ghiaccio è stato sciolto.

“Dopo i saluti e il silenzio di martedì, la storia del rinnovo di Victor s’è arricchita di un incontro. Calenda e De Laurentiis allo stesso tavolo, allo Sport Hotel Rosatti, il quartier generale della squadra in Trentino. Uno di fronte all’altro, in una saletta riservata: la trattativa è ricominciata. È ripartita senza accelerate: la distanza resta, l’accordo non si sblocca, però quantomeno il manager del centravanti e il presidente hanno sciolto la patina di ghiaccio che aveva avvolto il rapporto”.

Presto ci sarà un nuovo incontro.

“E poi si sono aggiornati: ci sarà un nuovo appuntamento. Presto”.

La trattativa per il rinnovo di Osimhen è “forse una delle più complesse dell’era De Laurentiis perché enorme è il valore del giocatore”.

“C’è distanza – sull’importo dell’eventuale clausola da inserire e di conseguenza sull’ingaggio -, ma c’è di fondo l’aspirazione di risolvere la situazione al più presto. Sì, Osi ha fretta di mettere in archivio il contratto e di dedicarsi esclusivamente al calcio, ai gol: Calenda e Adl hanno ricominciato a parlare, a lavorare sulla riduzione della forbice e si sono dati un nuovo appuntamento. Si rivedranno ancora per parlare. Presto, dicevamo. Presumibilmente oggi, se il manager non lascerà Dimaro”.

