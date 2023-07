Osimhen: non si vede ancora la luce. Proprio come si è a malapena intravisto Victor a Dimaro (CorSport)

L’annuncio dell’intesa ancora non arriva, dopo quattro giorni di trattativa tra l’agente Calenda e De Laurentiis. Il nigeriano defilato durante la presentazione

Il rinnovo di Osimhen ancora non si sblocca, eppure l’agente del nigeriano, Roberto Calenda, ha trattato con il presidente del Napoli, De Laurentiis, per quattro giorni. Ieri di Osimhen ha parlato Garcia: Osimhen resta? Speriamo, ha detto l’allenatore, aggiungendo «mai dire mai». A proposito del futuro del nigeriano, il Corriere dello Sport scrive che la sensazione è che ci siano diverse difficoltà per il rinnovo. L’annuncio dell’intesa ancora non arriva, non si vede la luce, proprio come si è appena intravisto Osimhen sul palco di Dimaro durante la presentazione della squadra ai tifosi. Dopo essere stato acclamato dal pubblico, infatti, Osimhen si è andato a mettere dietro i compagni, in posizione piuttosto defilata. Non è sembrato affatto tranquillo.

“In questo momento ancora in bilico, dopo quattro giorni di incontri tra Roberto Calenda, l’agente di Victor, e Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. A Dimaro, dopo un weekend piuttosto fresco di vento e pioggia, è tornato a spendere il sereno (sopportabile, per carità): eppure all’interno dello Sport Hotel Rosatti, il quartier generale della squadra, permane l’impressione di una serie di difficoltà anche dopo la partenza di Calenda. Le quattro giornate del Napoli e Osi non sono bastate a sbloccare l’accordo, anche se le diplomazie sono costantemente al lavoro per trovarlo e i contatti continui: l’annuncio dell’intesa non arriva, non si vede ancora la luce, proprio come sabato si è intravisto a malapena Osimhen sul palco nel corso della presentazione del gruppo dei campioni d’Italia. Seimila tifosi in festa lo hanno invocato e acclamato come un re, come nessun altro – cosa che accade regolarmente ad ogni allenamento – e lui dopo aver salutato e ringraziato s’è andato a sistemare lontano dal clamore. Dietro Anguissa e un po’ di compagni”.

Ieri, parlando alla Rai del suo centravanti nigeriano, Rudi Garcia ha detto:

«Spero resti a Napoli, è sotto contratto e tutti sono tranquilli però mai dire mai nel calcio. Sono fiducioso e ha voglia di restare».

