Osimhen, l’agente Calenda è a Castel di Sangro per discutere il rinnovo (Di Marzio)

Su Twitter. A breve Calenda incontrerà il presidente De Laurentiis per discutere il rinnovo del nigeriano

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è arrivato a Castel di Sangro, dove il Napoli ha appena concluso il terzo giorno di ritiro estivo. Gianluca Di Marzio, che dà la notizia su Twitter, scrive che a breve ci sarà l’incontro con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere il rinnovo dell’attaccante nigeriano.

#SerieA | @sscnapoli, l’agente di #Osimhen arrivato ora a Castel Di Sangro. A breve incontro per il rinnovo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 30, 2023

Di Marzio scrive:

“Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è arrivato nella serata di oggi (domenica 30 luglio) a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro. Il suo arrivo significa che presto ci sarà un nuovo incontro per trattare il rinnovo dell’attaccante. Dopo i primi incontri nel ritiro di Dimaro, ora il Napoli e l’agente di Osimhen si aggiorneranno nuovamente in Abruzzo. La volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire insieme. L’attuale contratto di Osimhen con il Napoli scadrà a giugno 2025. Con il rinnovo, il nigeriano prolungherà il proprio accordo con il club di De Laurentiis. Inoltre l’attaccante riceverà un adeguamento dell’ingaggio e nel nuovo contratto sarà presente anche una clausola rescissoria”.

ilnapolista © riproduzione riservata