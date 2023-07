Osimhen e la clausola, per Repubblica balla tra 130 e 150 milioni

Victor dovrebbe avere la possibilità di trattare in prima persona con lo sponsor tecnico. Guadagnerebbe tra i sette e gli otto milioni netti

Osimhen e la clausola. Le cifre variano (nemmeno tanto), la sostanza no: il nodo del rinnovo di Osimhen è la clausola rescissoria e l’accordo ancora non c’è come scritto stamattina anche dalla Gazzetta dello Sport che scrive di distanza di 40 milioni.

Per l’edizione napoletana di Repubblica la forbice è meno ampia: venti milioni.

L’obiettivo è stringersi la mano e definire il rinnovo contrattuale fino al 2027. Osimhen avrà un ingaggio da top player (tra i sette e gli otto milioni di euro) e probabilmente la possibilità di trattare in prima persona con lo sponsor tecnico. C’è da trovare l’intesa per la clausola rescissoria che avrà un importo tra i 130 e i 150 milioni di euro.

ilnapolista © riproduzione riservata