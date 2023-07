Msc Crociere sponsorizza anche il Milan, 5 milioni per lo sponsor di manica

Lo scrive Calcio e Finanza. Resta da chiedersi se faranno la presentazione all’Idroscalo col sindaco di Milano e il presidente della Regione Lombardia

Msc Crociere sponsor anche del Milan, non solo del Napoli. Lo annuncia Calcio e Finanza. Msc Crociere sarà il nuovo sponsor di manica dei rossoneri, prenderà il posto di BitMex sulla divisa da gioco.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’accordo con MSC sarà il più redditizio in Italia a livello di sponsor di manica e avrà un valore simile a quello siglato con BitMex, intorno dunque ai 5 milioni di euro a stagione. Cifre che si aggiungono ai due maggior accordi per la maglia del club rossonero: quello con Emirates come main sponsor e quello con Puma per la partnership tecnica, entrambi da 30 milioni di euro a stagione circa. Il tutto per un valore complessivo di circa 72 milioni di euro a stagione, considerando anche il retrosponsor WeFox.

Resta da chiedersi se faranno la presentazione all’Idroscalo alla presenza del sindaco di Milano Sala e del presidente della Regione Lombardia Fontana.

