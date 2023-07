Mbappé: domani scade l’ultimatum di Al Khelaifi e al Psg nessuno più spera in un miracolo (Le Parisien)

All’interno del club si minimizza l’importanza di questo 31 luglio, ma il pessimismo rimane all’ordine del giorno: ci si aspetta un’offerta al ribasso dal Real

Questo lunedì 31 luglio non sarà un giorno qualunque per Mbappé: è il giorno in cui scade l’ultimatum posto da Al-Khelaifi per il rinnovo con il Psg. Se non rinnova con noi, la porta è aperta, ha dichiarato ormai settimane fa il presidente del club parigino. Ma Mbappé non ha alcuna intenzione di rinnovare. Quando sta quasi per arrivare il 31 luglio non si vede neanche una possibilità che resti a Parigi. In Francia i media sottolineano l’importanza di questa giornata.

Rmc scrive:

“Al club, minimizzano l’importanza di questo ultimo giorno di luglio. Per il Psg, Kylian Mbappé è ufficialmente in vendita da quando non è stato selezionato per il tour estivo in Giappone e Corea del Sud due settimane fa. Gli alti circoli parigini rimangono anche convinti che il loro giocatore abbia già un accordo con il Real Madrid, per sbarcare gratis la prossima estate. Ma Mbappé ha ancora tempo fino a lunedì sera per esprimere se vuole prolungare il suo contratto con il campione francese o meno. Per il momento, secondo le nostre informazioni, nessuna discussione su questo argomento ha avuto luogo con Nasser Al-Khelaifi”.

Non cambia idea Mbappé, ma non la cambia nemmeno Al Khelaifi. E intanto monta il pessimismo.

“Il pessimismo rimane all’ordine del giorno. Parigi si sta preparando a ricevere un’offerta dell’ultimo minuto, estremamente bassa e offensiva dal Real Madrid. Un modo per il club spagnolo di dimostrare che ha cercato di assicurarsi i servizi del gioiello parigino, ma che i manager hanno bloccato la vendita. Nonostante le voci, la possibilità di uno sbarco al Barcellona non è mai stata un’opzione. Il Barcellona non può permettersi di comprare Mbappé al prezzo richiesto dal Psg e il giocatore non ha mai nascosto la sua intenzione di trasferirsi a Madrid”.

Anche Le Parisien scrive che il Psg è sfiduciato nella possibilità di un rinnovo.

“Al club, in ogni caso, nessuno immagina che un miracolo possa accadere nelle prossime ore e vedere Kylian Mbappé esercitare l’opzione per il suo rinnovo prima di mezzanotte”.

