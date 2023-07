Lazio: Sarri chiama Zielisnki e convince il polacco a trasferirsi (Gazzetta)

Lotito ha presentato una prima offerta da 20 milioni al Napoli. De Laurentiis parte da una quotazione di 30 milioni e si aspetta il rilancio

Nel futuro di Zielinski sembra esserci la Lazio. Sarri lo vuole di nuovo con sè dopo Empoli e Napoli. Lo ha già chiamato, provando a convincerlo ad accettare le lusinghe biancocelesti, nonostante il basso profilo di Lotito.

Il nome di Zielinski è da tempo in cima alla lista di Sarri, oggi sembra un obiettivo ancora più urgente visto l’addio di Milinkovic Savic:

“Zielinski è tornato in pole come obiettivo per prendere il posto di Sergej Milinkovic. Il suo nome è da mesi in cima alla lista stilata dal Comandante in vista della cessione di Milinkovic. Partendo pure dalla posizione del polacco con il Napoli: in scadenza di contratto tra un anno e un rinnovo con possibilità che si sono via via affievolite sino praticamente ad azzerarsi. Zielinski è ormai ai titoli di coda con il club di De Laurentiis. Una situazione che la Lazio non ha mai smesso di monitorare“.

Quando Sarri ha saputo che anche l’Arabia Saudita era piombata sul polacco, il livello di preoccupazione è aumentato. Sarri non vuole farsi scappare anche un suo pupillo dai tempi di Empoli. Dopo i primi momenti di incertezza, alla fine il polacco continua ad ascoltare con crescente interesse le avances del suo ex tecnico e la telefonata con il tecnico toscano potrebbe aver sciolto le riserve del calciatore:

“Già nella scorsa estate il nome di Zielinski era entrato nel mirino della Lazio: soprattutto, come possibile sostituto di Luis Alberto. Per Sarri è diventato la soluzione ideale per il dopo Milinkovic anche per l’apporto che il polacco può dare in Champions con la sua esperienza. Dalla telefonata con Sarri è venuta fuori la disponibilità di Zieliski al trasferimento alla Lazio. Una prima proposta sui 20 milioni è stata già inoltrata al Napoli. De Laurentiis parte da una quotazione sui 30 milioni e si aspetta un rilancio da Lotito”.

ilnapolista © riproduzione riservata