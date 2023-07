La calciatrici non hanno paura di parlare come i maschi, speriamo che i soldi non le cambino (Süddeutsche)

“Il pericolo è che il Mondiali lanci il movimento verso il traguardo dei grandi soldi, e basta”

Ora che è cominciato, il Mondiale di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda, con un discreto carico di attenzione mediatica mondiale, c’è anche chi si pone il problema successivo: a cosa punta il calcio femminile? Dove andrà a finire? Il traguardo sono solo i soldi?

Quanto dovrebbe essere grande il calcio femminile e a che prezzo?, si chiede la Süddeutsche Zeitung. “Apprezzamento tangibile, maggiore professionalità, maggiore visibilità, retribuzione più equa: le calciatrici si stanno avvicinando sempre di più a ciò per cui si è combattuto per generazioni. Ma qual è il punto di riferimento? Sempre più grande, sempre di più come con gli uomini? È anche desiderabile?”.

“Il dibattito sulla parità retributiva mostra anche come il calcio femminile venga ora utilizzato per posizionarsi in termini socio-politici. Certamente spesso con buone intenzioni”. Ma “quando si tratta di Fifa, l’unica linea di vista sono i soldi, i grandi soldi. Questo è uno dei motivi per cui l’associazione mondiale ha offerto per la prima volta separatamente i diritti TV per i Mondiali femminili del 2023, non più in un pacchetto con i Mondiali maschili”. La mossa si è rivelata un flop.

Ma per tutti questo Mondiale è una grande occasione per svoltare. E nasconde dei pericoli: “l’altro fattore che contribuisce alla crescente popolarità del calcio femminile è che le giocatrici esprimono le loro opinioni con una chiarezza che le loro i colleghi maschi sono spesso persi. Anche perché devono farlo per far valere i propri interessi. Come atleta professionista, puoi ancora parlare così apertamente quando l’attenzione e la pressione pubblica stanno crescendo? Quando ti ronzeranno attorno sempre più consulenti di pubbliche relazioni che chiedono razionalizzazione perché è sempre meglio per gli accordi di sponsorizzazione? E se per favore non si scherza con il mercato arabo o cinese?”

Insomma, conclude il giornale tedesco: “Sì, il calcio femminile può crescere, ma per favore non come una copia del calcio maschile che è sfuggito di mano sotto molti aspetti”.

