Kim al primo allenamento col Bayern (VIDEO)

Il Bayern di Monaco è al lavoro per la preparazione della prossima stagione. E si prepara alla presentazione della squadra in programma il 23 luglio. Il team bavarese coglierà l’occasione per salutare i nuovi arrivati, tra cui Minjae Kim che si è trasferito dal Napoli in Bundesliga.

Oggi l’ex difensore azzurro ha svolto il suo primo allenamento con i compagni del Bayern come testimoniato dal video condiviso dal club sui social

Il Bayern ha annunciato questa mattina le modalità per partecipare alla presentazione della squadra che non sarà un evento gratuito ma con un prezzo molto popolare di 10 euro a persona con sconti per i bambini e i disabili.

