Hysaj: «Cambiamenti in Sarri? È cambiato poco, nel modo migliore»

Il terzino della Lazio, Elseid Hysaj, al termine della seduta mattutina nel ritiro di Auronzo di Cadore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. In casa Lazio la tensione è palpabile. Sarri si lamenta con Lotito di un mercato in entrata praticamente inesistente. Il presidente fa pesare il suo ruolo e predica calma.

Hysaj sul ritiro:

«Sto bene, il ritiro sta andando benissimo: Sto lavorando con tutta la squadra. saremo pronti per l’inizio del campionato. Quando sei in una squadra di 22 giocatori, si sa che ci sono alti e bassi, devi saper aspettare il tuo momento. Questo è tra i miei migliori momenti, la stagione scorsa fatto bene, quest’anno faremo ancora meglio. L’importante è non prendere gol, anche perché poi noi alla fine lo facciamo sempre».

Sul suo allenatore ha detto:

«Se ho visto cambiamenti in Sarri? È cambiato poco, nel modo migliore. Chiede ancora di più di quello che puoi tirare fuori, vuole arrivare più in alto possibile da sempre. Sicuramente è una cosa che tutti dicono è “tu hai giocato con lui da sei anni quindi è più facile per te”, ma è sempre dura arrivare al campo e dare il massimo. Ci sono anche altri giocatori, per me vale lo stesso degli altri. Bisogna dare sempre il cento per cento. Devo essere sempre concentrato perché per come giochiamo, basta un errore e ci fanno gol. Dobbiamo essere concentrati tutta la partita».

Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva raccontava telefonate infuocate tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. La preoccupazione per il ritardo della Lazio sul mercato e per l’assenza di dirigenti in ritiro è alta:

“Lotito si fa vedere sereno, lavora sul campo, ma è preoccupato. A un mese dal via del campionato non ha ancora visto dal vivo un acquisto e non ha il sostituto di Milinkovic. Niente rinforzi, neanche un dirigente in ritiro. Raccontano di qualche telefonata infuocata con il presidente, che ieri ha spedito il figlio Enrico in Cadore”.

