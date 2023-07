Fabinho non può trasferirsi all’Al-Ittihad per la razza dei suoi cani (Marca)

I bulldog francesi sono vietati in Arabia, perché considerati pericolosi. Ora l’Al-Ittihad ha sollevato una richiesta speciale per il governo per dare l’ok al trasferimento.

Il centrocampista del Liverpool Fabinho rischia di non potersi trasferire in Arabia Saudita all’Al-Ittihad (squadra di Benzema), in quanto la razza dei suoi cani è severamente vietata nel Paese. Marca scrive:

“Anche se non è stato ancora effettuato ufficialmente, il trasferimento del brasiliano Fabinho all’Al-Ittihad potrebbe sfumare, quando tutte le parti (Liverpool, il giocatore e il club saudita) avevano già un accordo verbale per il trasferimento del giocatore brasiliano per poco più di 46 milioni. Il motivo della possibile inversione nell’accordo è che l’Arabia Saudita vieta l’ingresso nel Paese dei bulldog francesi, la razza dei due cani di Fabinho. Il paese arabo li considera pericolosi e aggressivi e consente loro di entrare nel Paese solo per la caccia o come guide per non vedenti, ma mai come animali domestici. Anche rottweiler e pit bull, che non possono entrare nel Paese. Per questo motivo, l’Al-Ittihad ha sollevato una richiesta speciale per il governo del Regno saudita di concedere l’ok per Fabinho di arrivare accompagnato dai suoi due animali domestici”.

