Zielinski accetterebbe di decurtarsi lo stipendio pur di restare a Napoli? (Gazzetta)

Il centrocampista azzurro guadagna già 3,5 milioni netti, che sono il limite massimo che si è dato il club per la sostenibilità economica

Piotr Zielinski vuole restare nel Napoli, ma accetterà di decurtarsi lo stipendio per farlo? E’ l’interrogativo che si pone la Gazzetta dello Sport a proposito del centrocampista azzurro.

Ieri Zielinski, intervistato dopo Monza-Napoli, ha detto chiaramente che vorrebbe restare nella squadra di Spalletti. Ha dichiarato di essere contento a Napoli e soprattutto di essere tranquillo nel senso che è convinto che il Napoli sarà forte l’anno prossimo così come lo è stato già quest’anno, in cui è riuscito a vincere lo scudetto.

«La vittoria é stata una cosa grandissima per società e città, avevo qualche offerta dalla Premier League, é stata una mia intuizione e mi sentivo di rimanere. Volevo fare bene con il Napoli e volevo restare per fare qualcosa di importante con questa maglia. C’è ancora tanta strada da fare e vorrei rimanere a Napoli. Sono contento. La squadra sta bene poi alla fine bisognerà vedere se qualcuno parte o arrivano giocatori nuovi. Io sono tranquillo e la società valuterà tutto, sicuramente il Napoli sarà forte anche l’anno prossimo».

Il problema, scrive la Gazzetta dello Sport, è che Zielinski guadagna troppo per la politica societaria di sostenibilità economica. Siamo sui 3,5 milioni netti di stipendio. La domanda è legittima: il centrocampista accetterà di decurtarsi lo stipendio pur di restare a Napoli?

La Gazzetta scrive:

“Uno dei nodi sarà quello dei contratti in scadenza 2024, fra questi c’è Piotr Zielinski, ieri capitano: «Dopo questa stagione sicuramente il mio procuratore parlerà con la società e prenderemo delle decisioni. Io, come ho sempre detto, sto bene a Napoli e vorrei rimanere». Già ma non sarà semplice trovare un punto di incontro: Zielinski guadagna già 3,5 milioni netti che sono il limite massimo che si è dato il club per la sostenibilità economica. Accetterebbe il giocatore polacco, per restare, di dover addirittura decurtare qualcosa al suo stipendio futuro?”.

