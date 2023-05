Udinese-Napoli, formazioni / Spalletti si affida a Ndombele e Elmas

Le scelte del tecnico per la partita alla Dacia Arena, che potrebbe regalare la matematica certezza dello scudetto

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto per provare a conquistare la matematica certezza dello scudetto, contro l’Udinese, alla Dacia Arena. Spalletti si affida a Ndombele ed Elmas, queste le novità di formazione.

In porta, ovviamente, il friulano Meret. In difesa scelte scontate, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo, invece, Spalletti sorprende schierando Anguissa e Lobotka con Ndombele, e lasciando invece Zielinski in panchina. In attacco, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia, non ci sarà Lozano ma Elmas.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti.

Udinese: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil

ilnapolista © riproduzione riservata