Spalletti aspira a guadagnare di più, 4,5 milioni sarebbe uno stipendio in linea col suo lavoro (Gazzetta)

La Gazzetta scrive delle richieste di Spalletti per De Laurentiis. Vuole conoscere il futuro del Napoli, come scrive Maurizio Nicita

Con il probabile addio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, le situazioni possono cambiare e un allenatore ha bisogno di capire che direzione prenderà la società.

Quello fra presidente e allenatore non sarà una discussione sul «vil danaro», per dirla alla De Laurentiis. Però (…) ci pare giusto Spalletti possa chiedere qualcosa di più per il suo ingaggio. Il calcio è un affare ed è giusto premiare chi lavora meglio. I due tecnici più pagati della Serie A rischiano di non arrivare in zona Champions guadagnando oltre il doppio del tecnico di Certaldo. Questi era accreditato del quarto-quinto posto, non di più, e invece con una squadra sesta per monte ingaggi ha stracciato avversarie e campionato. Spalletti non ha fatto richieste ufficiali né aspira a contratti pluriennali (preferiti dal club) ma è normale che aspiri a salire nella graduatoria dei tecnici più pagati. Diciamo che una richiesta di 4,5 milioni netti sarebbe in linea con quanto prodotto per questo club, col quale finalmente è riuscito a vincere un meritato scudetto. Logico che De Laurentiis ribatta di non voler superare il tetto massimo che si è posto sugli ingaggi: 3,5 milioni netti. Vedremo l’evoluzione, col presidente che cercherà di spostare certe cifre in ottica premiale.

