Serie A, Bologna-Napoli domenica 28 maggio alle 15

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi del penultimo turno di Serie A, in programma il prossimo weekend, tra il 26 e il 28 maggio. Bologna-Napoli sarà disputata domenica 28 maggio alle 15, in concomitanza con Monza-Lecce. Per quanto riguarda le altre partite clou del fine settimana, sabato alle 18 si giocherà Fiorentina-Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter-Atalanta. Domenica, dopo il match del Napoli, toccherà a Lazio-Cremonese (ore 18) e a Juve-Milan (20.45).

Di seguito le date del weekend di campionato: