Palladino: «Spalletti è il migliore allenatore della Serie A»

«Giochiamo contro una squadra di grande livello. Vogliamo confrontarci con i migliori», ha detto Palladino alla vigilia della sfida con il Napoli

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Palladino ha parlato del suo Monza e della sfida contro Spalletti. Per l’allenatore della squadra biancorossa è un’occasione per potersi confrontare contro i migliori d’Italia e dare nuovi stimoli ai suoi giocatori:

«Questa partita capita a pennello, affrontare i campioni d’Italia nel loro momento di euforia è il massimo visto che anche noi stiamo bene. Giochiamo contro una squadra di grandissimo livello allenata benissimo. Vogliamo confrontarci con i migliori».

Ha parlato della sua partita contro il Torino, dove era squalificato:

«Intanto devo ringraziare il mio staff, mi sono divertito molto dalla tribuna. Vedi una partita diversa rispetto al campo. D’altro canto il campo mi è mancato, così come vivere la squadra da vicino. E’ stata una bellissima esperienza. Siamo stati bravi a gestire questa situazione diversa dalle altre, l’unione fa la forza».

Le possibilità per riuscire a limitare una squadra come il Napoli:

«Per il Monza sarà un esame di maturità anche se durante il campionato abbiamo già dimostrato tanto ma quella con il Napoli sarà una prova stimolante. Vogliamo confrontarci con i migliori e dovremo essere perfetti. I campioni non si fermano, si cercano di limitare. Kvara e Osimhen sono due fenomeni, proveremo a limitarli. Mister Spalletti lo stimo molto anche come persona, mi affascina. Bisogna sempre studiare dai migliori e credo che in questo momento sia il miglior allenatore della Serie A».

Qualche parola spesa anche per la squadra, oggi undicesima in serie A e con gli stessi punti dell’ottava in classifica.

«Tutta la squadra è cresciuta globalmente, è stata una crescita generale. Il mese di aprile è stato incredibile. Sono soddisfatto anche della crescita individuale di ciascun giocatore che c’è stata».

Palladino, inoltre, potrebbe guidare questo Monza nel ritagliarsi un posto in Europa:

«Avere la licenza Uefa non è semplice e va dato grande merito alla società. Per l’ottavo posto siamo tutte lì, c’è ancora qualche scontro diretto e dobbiamo sfruttarlo al meglio».

Ha parlato anche di Galliani e Pessina, due figure importanti di questo Monza:

«Mi accodo a quello che ha detto Galliani su Matteo: ho grande stima e amicizia nei suoi confronti. E’ un ragazzo e un calciatore fantastico. Sta dando tutto per questa maglia ed essendo monzese ci tiene anche più degli altri. Ha un senso della responsabilità fuori dal comune. Teniamocelo stretto perchè è il futuro del Monza».

Infine, Palladino stesso ha voluto rimandare le domande sul rinnovo, perché la priorità è il Monza:

«Ci siamo visti con Galliani, è stato un piacevole incontro e ce ne saranno altri. Però in questo momento la priorità va data alla squadra».

