Il Napoli ha già riempito di sé il campionato, ci sta che sia soddisfatto del capolavoro compiuto (CorSport)

È normale che alla fine d’una settimana celebrativa sia andato a Monza con la testa tra le nuvole: la giornata insolita niente sottrae alla bellezza della sua stagione

Ci sta che il Napoli si sia presentato all’appuntamento con il Monza appagato dal successo straordinario in campionato. La squadra di Spalletti ha già dato, in questa meravigliosa stagione di Serie A che sta per concludersi. Lo scrive il Corriere dello Sport nel commento a Monza-Milan. E’ normale che il Napoli si sia presentato a Monza con la testa tra le nuvole dopo una settimana di festeggiamenti.

Il Napoli ha perso 2-0, complice

“un tap in di Mota Carvalho, una rasoiata chirurgica di Petagna, un paio di parate che Di Gregorio ha sistemato per non scontentare nessuno, qualche omissione arbitrale e comunque una dose di sazietà dei tiranni e il Monza se l’è spassata, ma sul serio, perché mica capita così spesso nella vita di poter battere gli Imperatori”.

Il Corriere dello Sport continua:

“Ci sta che alla fine d’una settimana celebrativa, con la testa tra le nuvole, il Napoli abbia dimenticato i suoi codici e il Monza li abbia esaltati: gli effetti di un campionato stravinto con un mese d’anticipo s’avvertono e però restano lì, indolori, impalpabili, ma il sorriso di Palladino non viene sgualcito dalla innaturale postura d’una avversaria sazia, sdraiata su se stessa, umanamente soddisfatta del proprio capolavoro”.

E ancora:

“Il Napoli mescola il suo calcio, va di 4-2-3-1 con Zielinski alto, si riadatta, poi si lascia andare, chiude con tutti gli attaccanti che ha, però senza mai trovare la rapidità di pensiero che gli appartiene: ha già dato, e in che modo, ha riempito il campionato di sé e si è concesso una giornata insolita che niente sottrae alla bellezza della sua stagione”.

