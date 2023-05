Il Chelsea aveva offerto Pulisic e Ziyech per Leao la scorsa estate (The Athletic)

I Blues ci hanno provato dopo lo scudetto vinto dal Milan, poi i giocatori offerti si sono deprezzati. A gennaio Boehly ha chiesto informazioni sul rinnovo del portoghese

Il Chelsea non punta solo Osimhen. Ieri alcuni osservatori del club londinese erano a Monza per osservare il nigeriano del Napoli. Ma a Pochettino, prossimo allenatore dei Blues, piace anche Leao, fresco di rinnovo con il Milan.

Maldini però si è garantito le prestazioni di Leao Rafael Leao sino al 2028. Il nuovo contratto ha portato nelle sue tasche un aumento a 7 milioni di euro netti a stagione. Il Milan ha poi alzato la sua clausola da 150 milioni di euro.

Ma a quanto riporta il The Athletic, il club inglese ha offerto due suoi prezzi pregiati per ottenere il portoghese:

“Il Chelsea ha offerto Pulisic e Ziyech pur di concludere un accordo con il Milan per Leao. L’Mvp della Serie A in carica stava per entrare nell’ultimo anno del suo contratto a San Siro, un’opportunità che altri membri dell’élite europea stavano monitorando. Il Chelsea ha fatto uno sforzo per prenderlo la scorsa estate sulla scia del suo contributo nel primo scudetto del Milan dal 2011. Il Chelsea ha valutato il giocatore 100 milioni di euro ($ 108 milioni) e desiderava includere dei giocatori in cambio per ottenere arrivare a quel prezzo“.

Poi è arrivata la pazza sessione di mercato invernale:

“L’acquisto di gennaio di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk non ha messo fine all’inseguimento del Chelsea nei confronti di Leao. Dopo la chiusura della finestra invernale, i dirigenti del Chelsea hanno chiesto un aggiornamento sullo stato e volevano sapere se Leao stava rinnovando il suo contratto con il Milan. (Il Chelsea nega questa richiesta.) Resta inteso che il Chelsea ha considerato Leao per la posizione di attaccante. Il club londinese ora dovrebbe guardare altrove. Altrimenti, i Blues potrebbe soddisfare la nuova clausola rescissoria di 175 milioni di Leao“.

ilnapolista © riproduzione riservata