Ieri a Castel Volturno non c’era il clima di una squadra che ha vinto lo scudetto (Gazzetta)

Il gelo tra Spalletti e De Laurentiis. Ne scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita.

Senza voler drammatizzare, alla ripresa di ieri al Konami Center non sembrava l’allenamento di una squadra campione d’Italia che il suo campionato se l’è giocato in maniera sensazionale. L’atmosfera era un po’ dimessa, questo clima di incertezza si respira e anche di questo un dirigente molto attento come De Laurentiis terrà conto. Oggi alle 12.30 è prevista la conferenza stampa di presentazione del ritiro, il dodicesimo della serie, a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, Trentino. Il presidente ci sarà, non è stato annunciato l’allenatore e anche questo potrà essere un segnale, se in effetti Spalletti non dovesse esserci. Di sicuro a due settimane dalla conquista di un favoloso scudetto, il produttore cinematografico vorrà rassicurare l’ambiente.

