Haaland, il padre nega di aver lanciato noccioline ai tifosi del Real Madrid (Daily Mail)

Dopo la conclusione della semifinale di Champions fra Real e City è successo di tutto. In particolare, il padre di Haaland, Alf-Inge (presente in un box privato al Bernabeu) è dovuto uscire dallo stadio scortato dalla sicurezza. Questo dopo essere entrato in contrasto con alcuni tifosi blancos dopo la rete del pareggio di De Bruyne. Secondo alcuni video, l’ex giocatore proprio del City avrebbe addirittura lanciato delle noccioline in risposta agli insulti che i supporters spagnoli gli avevano ricolto dopo l’1-1 finale.

Haaland, Alf-Inge sui social: «Non è vero niente di ciò che gira sui social»

Il Daily Mail riporta di come, dopo la fine della partita, sui social sia girato molto materiale video con protagonista il padre del centravanti dei Citizens, impegnato a rispondere alla rabbia della folla del Bernabeu:

«Nel filmato che è diventato rapidamente virale, Haaland è stato avvistato mentre agitava le mani contro i tifosi del Real. Sembrava persino fare un gesto osceno a un sostenitore in particolare, prima di essere portato via dalla sicurezza. I report in Spagna lo hanno accusato di aver lanciato noccioline all’inizio del secondo tempo, anche se su Twitter Alf-Inge ha negato. Haaland ha anche cercato di minimizzare il confronto con la folla definendo le notizie al pari di “buone battute”, ma nulla di più».

