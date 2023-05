Papà Haaland scortato fuori dal Bernabeu, litigava con i tifosi del Real dopo il gol di De Bruyne (VIDEO)

In alcune immagini lo si vede anche fare il gesto dell’ombrello ai tifosi in tribuna, secondo alcuni ha lanciato anche noccioline

Un siparietto particolare è andato in scena ieri sera durante la prima semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City e il protagonista è stato il papà di Haaland, Alf-Inge, al gol di De Bruyne.

La partita si è conclusa sull’1-1, gol di Vinicius nel primo tempo e pareggio del belga nel secondo. La sintesi della partita l’ha data direttamente Guardiola nel post partita dichiarando:

«Il calcio non si può spiegare. Quando stavamo meglio noi, hanno segnato loro. Quando stavano meglio loro, abbiamo segnato noi».

Una partita giocata sul filo della tensione agonistica. Tanti gli scontri in gioco, un accenno di rissa tra Grealish e Carvajal ma niente di serio, come il matrimonio di Giacomo in Tre uomini e una gamba. Gli unici due acuti, in mezzo a tanta classe e un a gioco al limite della perfezione, li hanno avuti il brasiliano e il belga.

Sul gol del City, il papà di Haaland ha festeggiato in maniera particolarmente vistosa a tal punto che è stato scortato fuori dall’hospitality del Bernabeu dopo essersi scontrato verbalmente con i tifosi del Real Madrid. Il papà norvegese segue il figlio come quando giocava nelle giovanili e, probabilmente, litiga anche come quando il figlio giocava nelle categorie giovanili.

Nel video si vede Haaland salutare con entrambe le mani i tifosi sotto di lui. Mentre sorrideva ha anche tappato le orecchie ai tifosi del Real Madrid. In alcune immagini lo si vede anche fare il gesto dell’ombrello ai tifosi in tribuna. Un aplomb senza dubbio norvegese.

Me pasan esto del padre de Haaland expulsado de un palco del Bernabéu después de haber estado insultado y tirando comida a la gente del Madrid pic.twitter.com/S8QuOjHzWx — IAM TÓXICO (@inakiangulo) May 9, 2023

❗Alf-Inge Haaland with offensive gestures to fans, before he was escorted out. pic.twitter.com/vdqAjQCBMo — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2023

Altre ricostruzioni affermerebbero che papà Haaland avrebbe anche lanciato noccioline ai tifosi del Real:

Mentre in campo il figlio sgomitava per 90 minuti contro Rudiger che gli stava attaccato alle chiappe, papà Haaland era impegnato ad insultare e tirare del cibo contro i tifosi del Real Madrid. Forse il tifoso del City meno corretto, ma sicuramente il più fedele 🔵🫡 pic.twitter.com/YnyxoiBKHx — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) May 10, 2023

