Dybala di nuovo ai box, in dubbio contro il Leverkusen (Il Messaggero)

Lunedì Dybala ha sentito dolore alla caviglia sinistra, Mourinho pensa al doppio centravanti contro il Leverkusen ma lo aspetterà fino all’ultimo

Il Messaggero aggiorna sulle condizioni di Dybala. L’asso di Mourinho, che si trova al centro di diverse polemiche, continua a sentire dolore alla caviglia. Ieri non si è allenata ma domani vuole esserci.

“Nella seduta di lunedì Dybala ha avvertito un fastidio alla caviglia sinistra, quella scambiata per un pallone da Palomino (a proposito: stagione finita per il difensore che domenica ha riportato la rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro) in Atalanta-Roma. Si è fermato immediatamente e ieri ha preferito non allenarsi, sottoponendosi alle cure dello staff medico giallorosso. La speranza di essere presente domani nell’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è sempre viva ma è chiaro che la giornata idi oggi potrebbe risultare decisiva. Non perché la Joya sia attesa in campo insieme ai compagni. Probabilmente Mourinho lo preserverà anche nella seduta odierna parte inizialmente ai media“.

Tutto dipende da Dybala stesso. Lui capirà se e quanto potrà spingere, altrimenti fisioterapie e riposo in vista della partita. Lo Special One potrebbe farlo giocare anche senza allenamento sulle gambe.

“Un gol su due, praticamente, porta la sua firma direttamente o indirettamente. Ma è tutta la Roma che cambia con Paulo in campo. Perché i grandi calciatori infondono quella tranquillità necessaria anche se a mezzo servizio“.

Ma la Roma pensa anche al piano B. Ovvero il doppio centravanti con Abraham e Belotti.

“Una formula che il tecnico portoghese aveva utilizzato anche contro il Milan e che aveva dato i suoi frutti se un errore di Spinazzola in pieno recupero non avesse condannato la Roma al pari con i rossoneri“.

