Xabi Alonso: «Il mio stile è definito dai giocatori che ho e mi adeguo a loro»

A Marca: «Sento l’influenza di tutti gli allenatori che ho avuto e sono stato fortunato ad avere i migliori, Ancelotti è speciale»

Il Bayer Leverkusen ha organizzato un’intervista con la stampa durante la quale è intervenuto Xabi Alonso. Lo spagnolo è forse l’allenatore del momento in Bundesliga e per l’occasione è stato invitato anche il quotidiano spagnolo Marca:

“Xabi Alonso ha battuto il Bayern il giorno prima della sosta per le nazionali, da quando ha assunto la guida della squadra il 5 ottobre 2022 ha notevolmente raddrizzato la nave Bayer. Infatti il Leverkusen ha ottenuto cinque vittorie consecutive in Bundesliga ed Europa League, torneo in cui è ai quarti di finale: «Siamo in un buon momento, abbiamo imboccato una buona strada. Sapevamo che la sfida era difficile (contro il Bayern Monaco, ndr). Ora, a due mesi dalla fine, siamo vivi e con grandi aspettative, anche se abbiamo un calendario molto complicato»“.

Alonso continua:

«Mi sono adattato ai giocatori, dalla Real Sociedad B al Bayer. Mi sono evoluto e sono riuscito a entrare in sintonia con loro e ad aiutarli. È stato un momento molto importante della mia carriera, sono maturato».

Marca ripercorre la stagione del Bayer, senza lo spagnolo in panchina il club era penultimo in classifica, con l’arrivo dello spagnolo hanno raggiunto l’ottavo posto:

«Sento l’influenza di tutti gli allenatori che ho avuto… e ho avuto la fortuna di giocare con alcuni dei migliori. Mi hanno lasciato tutti qualcosa. Il mio stile è definito dai giocatori che ho e mi adeguo a loro».

Tra gli allenatore del suo passato c’è Ancelotti, nome che da tempo è associato alla panchina del Brasile:

«Ho un grande affetto personale per Carlo, per quello che ho vissuto con lui, e per la sua personalità. Tutti i giocatori hanno un bellissimo ricordo di lui. Per me è un allenatore speciale, è in un club speciale, e con l’importante sfida di riuscire a ripetere la Champions League lo scorso anno. Spero ci riesca, e sarei felice per lui».

