Tebas sul caso Negreira: «Mi aspetto che il Barcellona chiarisca la sua posizione» (El Mundo)

Per il presidente della Liga il “caso Negreira” ha causato un danno di reputazione, non solo al Barcellona, ​​ma anche al calcio spagnolo”

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas ha affermato che lo scoppio del “caso Negreira” ha causato “il maggior danno di reputazione, non solo al Barcellona, ​​ma anche al calcio spagnolo”. Tebas, a Gijón in visita a El Molinón, scrive El Mundo:

“Ha spiegato che lunedì Laporta, in conferenza stampa, spiegherà lo scopo dei pagamenti effettuati a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Collegio Arbitrale. «La motivazione quasi non mi interessa. È il fatto che, oltre a quattro diversi presidenti, si siano passati il ​​testimone», ha detto Tebas, che ha anche dichiarato di essere ‘ansioso’ di sentire le spiegazioni del presidente del Barcellona”.

Il massimo dirigente della Liga ha poi assicurato che si aspetta che il club catalano partecipi all’assemblea del 19 aprile e si è pronunciato anche sulla lettera che il Barcellona ha inviato a Uefa e Fifa. «La lettera chiarisce piuttosto poco. Mi aspetto che il Barcellona partecipi per dare risposte al resto dei club sul caso, perché sono passati due mesi e ancora non le ha date».

Tebas ha poi proseguito parlando del sistema arbitrale, insistendo sulla necessità di modifiche.

“Tebas ha voluto ricordare che la questione sarà trattata in Assemblea perché l’ente comprende che va fatta una profonda riflessione su questo tema e sul VAR, che ha suscitato anche particolari polemica nei giorni scorsi. Il presidente ha sottolineato che «stanno accadendo cose che sembrano strane, come la differenza nel numero di espulsioni tra LaLiga e la Premier. Non diteci che il nostro gioco è più duro o più insidioso, non è vero. Le società di calcio pagano un servizio con maggiore correttezza in campo e noi vogliamo più sicurezza, equità e trasparenza, conoscendo bene i criteri di nomina, di promozioni e retrocessioni». Il presidente ha indicato anche la necessità di dare una svolta e adottare formule come quelle della lega inglese, tedesca o americana in cui il sistema arbitrale è affidato a una società indipendente“.

Il presidente de LaLiga si è voluto infine pronunciare anche sulla polemica di questo fine settimana, il presunto attacco di Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, ad Álex Baena , giocatore del Villarreal. Conclude El Mundo: Tebas ha dichiarato che «la provocazione è un’attenuazione, non la giustificazione del fatto». Ha precisato poi che “il Comitato antiviolenza, come previsto, è entrato d’ufficio” e che ora bisognerà attendere la risoluzione per trovare out se il giocatore uruguaiano riceve qualche sanzione. “E’ un’azione riprovevole e la provocazione non è stata provata, non possiamo paragonare un’aggressione a quanto avvenuto”, ha concluso il leader».

