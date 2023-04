Spalletti: «Spero di chiarire con Guardiola davanti a un caffè turco»

Ennesimo atto del battibecco a distanza tra i due allenatori, ma questa volta Spalletti taglia corto e gli dà un virtuale appuntamento a Istanbul

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha toccato numerosi temi nella conferenza stampa di presentazione del match di domani sera contro il Milan in Champions, tra questi anche di Pep Guardiola dopo il battibecco a distanza tra i due.

Il tutto è partito dal tecnico del City che aveva parlato del Napoli come la squadra favorita per la vittoria della champions. Pronta la risposta di Spalletti che aveva detto «Non credo al giochino di Guardiola che vuole scaricarci pressioni addosso»

La discussione a distanza è continuata a suon di conferenze e questa volta Pep ha preferito non rispondere dicendo «Del Napoli non parlo, altrimenti il loro allenatore sarà scontroso con me, è così suscettibile».

«Guardiola?

«Dalla sua risposta ho capito che il senso delle mie parole non è stato raccolto nel modo migliore: quando si parla di lui ci si alza in piedi, tutti abbiamo appreso qualcosa da ciò che ha fatto. Per me è come Klopp, come altri grandissimi, come De Zerbi che mi piace molto e guardo costantemente. Se non ha fatto l’effetto che volevo, chiedo scusa a Guardiola perché ci fa sempre piacere quando un allenatore come lui dice cose belle sul gioco del Napoli. Se poi, però, ci dice che siamo i favoriti per la Champions, allora rispondo perché non siamo noi la squadra che deve avere l’obbligo e l’ansia di vincere la Champions. Poi spero con Guardiola di poter farci due risate su questo discorso davanti a un bel caffè turco».

ilnapolista © riproduzione riservata