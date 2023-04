Report Napoli, per Mario Rui e Politano solo terapie

Simeone ha svolto lavoro personalizzato in campo, invece solo palestra per Rrahmani. Domenica c’è la Juventus, adesso terza in classifica

Il Napoli ritorna ad allenarsi dopo la cocente delusione di Champions League. Gli azzurri di Spalletti si sono ritrovati questa mattina al Konami Training Center di Caste Volturno.

Domenica c’è il big match contro la Juventus, balzata alla terza posizione in classifica dopo il giudizio della Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato per il momento la penalità di 15 punti. Al momento gli uomini di Allegri sono a -16 dal Napoli, ma vorranno riscattarsi dopo la partita di andata persa 5-1.

Questa mattina Spalletti ha iniziato il lavoro con una sessione d’attivazione e torello.

Mario Rui e Politano hanno svolto solo terapie, mentre Simeone ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Rrahmani ha invece condotto l’allenamento in palestra.

Di seguito il comunicato del Napoli:

