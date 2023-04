Questa partita è una misura dei limiti del Napoli (Corsport)

Barbano: occorre una diagnosi non reticente di ciò che è accaduto, e una robusta terapia di crescita, rivolta alla testa più che alle gambe

Un estratto dell’analisi di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Il motivo dell’eliminazione è tutto nel forcing generoso ma prevedibile che il Napoli porta al Milan, con l’irragionevole foga che richiama l’assedio dei persiani al Pireo, quando le grandi navi di Serse furono imbrigliate e affondate dalle più agili triremi ateniesi nella battaglia di Salamina. Così Temistocle-Pioli vince la sfida tattica con Spalletti e salva, insieme con lòa sua stagione, l’egemonia delle squadre del Nord nelle competizioni internazionali.

Questa partita è, in un certo senso, una misura dei limiti del Napoli, capace di fare possesso palla per ottanta minuti, ma incapace di adattarsi al gioco dell’avversario. Limiti che la Serie A nasconde e la Champions squaderna. Ci sarà da riflettere e fare tesoro di questo tracollo, perché al Maradona ieri è caduta la squadra più completa e più creativa del campionato, sulla carta anche la più forte ma non la più matura.

Lo scudetto presto scenderà come un balsamo sulle ferite azzurre. Ma perché non resti una cicatrice occorre una diagnosi non reticente di ciò che è accaduto, e una robusta terapia di crescita, rivolta alla testa più che alle gambe. Il dottor Spalletti ha l’onestà e la competenza per somministrarla.

