Osimhen e Kvara: 39 gol e 21 assist ma mai una rete contro il Milan (CorSport)

Domani, nella partita di ritorno dei quarti di Champions League, potrebbero riuscire laddove non sono mai ancora arrivati

Osimhen e Kvara: insieme hanno spinto il Napoli con 39 gol e 21 assist ma non hanno mai segnato contro il Milan. Una curiosa statistica su cui si sofferma oggi il Corriere dello Sport.

Osimhen ha segnato 25 gol ed ha all’attivo 5 assist, di cui due proprio per Kvara.

“Osimhen ne ha segnati (complessivamente) venticinque, pur dovendo starsene a guardare per un bel po’, dieci partite, che sarebbero state utili per arricchire la propria media e sistemarlo nell’Olimpo, dove comunque si è adagiato dolcemente: per starsene in pace con se stesso, però, il principe del gol di una classifica cannonieri che in campionato gli appartiene indiscutibilmente, ci ha pure sistemato cinque assist, due dei quali per il socio, con il quale basta uno sguardo per capirsi o anche una finta, una diavoleria qualsiasi, che rientra nel codice genetico di entrambi”.

Kvara ha dalla sua 14 reti e 16 assist.

“Kvaratskhelia si è dovuto costruire una fama, ed ha impiegato una finta, ma soprattutto ha tratteggiato un’identità, perché se a fianco alle quattordici reti ci sistemi anche sedici assist, allora l’etichetta di filantropo non è una concessione, ma un dovere da assecondare e un riconoscimento che va offerto a prescindere. E Osi, che è pure intellettualmente onesto, sa leggere dentro le statistiche o nella memoria e ricorda perfettamente che per sette volte a renderlo devastante è stato il suo «fratellino» della fascia sinistra, spalancandogli prima la porta e poi le braccia”.

Osimhen non segna da Torino, Kvara dal 19 marzo, proprio prima dalla sosta. Nessuno dei due ha segnato contro il Milan.

“Ma l’uno e l’altro non hanno mai segnato al Milan: questa è la Champions, stavolta vale doppio…”.

