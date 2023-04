Osimhen: «A Napoli i tifosi vengono sotto casa fino alle 2 di notte, vivono per il calcio»

Al Daily Mail: «Ho scambiato la maglia con Haaland attraverso Ostigard. Non sono il tipo di giocatore che soffre la pressione»

Osimhen ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mail.

Sul Napoli e la corsa Scudetto:

“Se riusciamo a vincere il titolo per il Napoli, la città non sarà più la stessa. In città i tifosi hanno le lacrime agli occhi. Non vincono il campionato dai tempi di Maradona (1990) e sono così vicini a realizzare questo sogno. A volte vengono sotto casa dei giocatori per mostrare il loro amore, anche alle 2 del mattino. Napoli vive per il calcio e ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto. Abbiamo la possibilità di andare lontano anche in Champions League”.

Parla di Haaland.

Nel Napoli gioco con Leo Ostigard che è molto amico di Haaland e gioca con lui nella Norvegia.

“Sono un fan della Bundesliga, quindi l’ho seguito per un po ‘ e ogni fine settimana sembra segnare due, tre, quattro gol. Ostigard mi ha parlato molto di lui, di quanto si alleni duramente, poi un giorno mi ha detto: “Se vuoi, posso portarti la sua maglietta”. Ho detto: “Grande, fratello.”

“Così ha parlato con Haaland, che ha anche chiesto la mia maglietta, quindi le abbiamo scambiate attraverso Ostigard. È uno dei migliori della sua generazione, quindi essere paragonato a lui – ed essere considerato uno dei migliori attaccanti del mondo – mi dà forza per fare di più. Posso segnare quattro gol in una partita, posso fornire più assist, posso fare molte più cose perché ho la qualità per farlo. Ho bisogno di lavorare ancora di più e poi alla fine della mia carriera posso sperare di guardare indietro e dire sì, ho fatto alcune cose meravigliose”.

Giocare sotto pressione

«Non ho intenzione di mentire. Sarebbe il mio sogno essere il calciatore africano dell’anno. Ero alla cerimonia nel 2015, quando Pierre-Emerick Aubameyang vinse il premio. La mia prima esperienza nel calcio europeo, al Wolfsburg, è stata difficile. Ma ora so che se cambio paese, mi adatterò rapidamente. Non sono il tipo di giocatore che soffre la pressione e cerco di rimanere calmo in ogni situazione. La stagione sta andando davvero bene. Ho messo su numeri incredibili e sono orgoglioso di ciò che ho raggiunto – ma non ho ancora finito».

Sull’esempio di Drogba

“Ho sempre sostenuto Drogba e ho un enorme amore e ammirazione per lui. Ricordo quando ha segnato il gol del pareggio nella finale di Champions League del 2012, un colpo di testa incredibile, e il modo in cui ho festeggiato è stato come se avessi segnato il gol. I miei amici sapevano che ero ossessionato da Drogba”.

“Quando ho segnato 10 gol e ho vinto la Scarpa d’Oro ai Mondiali Under 17 nel 2015, uno dello staff della Nigeria mi ha mostrato un tweet di Drogba. Diceva “Congratulazioni Victor. Vi auguro tutto il meglio per il futuro”. Sono rimasto scioccato. Non avrei mai creduto che uno come Didier Drogba avrebbe twittato quelle parole a un giovane aspirante attaccante. Mi ha dato una motivazione completamente nuova per avere successo”.

“Credetemi, è stato così utile. Una mattina dell’anno scorso mi sono svegliato e ho controllato il mio Instagram, e ho trovato messaggi per me da lui, complimenti con me, ma dicendo che avevo ancora molta strada da fare. È incredibile essere in contatto con lui”

“Cerco di modellare il mio gioco sul suo e ci sono molte cose che posso prendere dal suo gioco e aggiungere al mio, quindi non c’è niente di meglio per un giovane giocatore. Drogba è un eroe nel suo paese, ha giocato ai massimi livelli, ha vinto molto e ha fatto sognare i giovani africani. È un uomo impegnato, ma ogni volta che vede i miei messaggi su Instagram risponde immediatamente. È una bella sensazione”.

