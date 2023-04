Napoli-Verona, Spalletti conferma Juan Jesus. Demme alla prima da titolare nel 2023

Scelta la formazione che scenderà in campo contro l’Hellas alle 18. Osimhen partirà dalla panchina. Meret confermato tra i pali

Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi di formazione che c’erano per l’11 che scenderà in campo a breve contro l’Hellas Verona. Il tecnico del Napoli ha confermato Meret tra i pali e preferito Juan Jesus a Ostigard in difesa. Osimhen parte dalla panchina come preventivato e l’attacco sarà con Politano, Lozano e Raspadori. Demme pronto alla sua prima da titolare nel 2023

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Spalletti



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Ngonge, Lasagna; Djuric. All. Zaffaroni

ARBITRO: La Penna (Rocca-Cipriani, IV: Marcenaro, VAR: Nasca, AVAR: Abisso)

