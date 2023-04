Milan-Napoli, a San Siro non c’è ancora il tutto esaurito. I tifosi del Napoli saranno 4mila 

I tagliandi venduti finora sono 70mila. Da ieri è stata riaperta la vendita libera per la partita di andata dei quarti di Champions

Domani a San Siro si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli ma lo stadio milanese ancora non ha raggiunto il tutto esaurito. Lo scrive Il Giornale. Sono 70mila i tagliandi già venduti. Non sarà raggiunto il record di incassi che era stato pronosticato alla vigilia. Da ieri, il club rossonero ha riaperto la vendita libera dei biglietti.

Il Giornale scrive:

“La prima sorpresa arriva dal botteghino: a poche ore dal quarto di finale col Napoli di Champions league, non c’è ancora il tutto esaurito per San Siro. 70mila circa fin qui i tagliandi già venduti e non solo a causa dei prezzi applicati che lasciavano pronosticare un altro record d’incasso, 10 milioni il traguardo previsto dopo quello registrato col Tottenham (9 milioni e spiccioli). Da ieri è stata riaperta la vendita libera”.

Intanto, i tifosi del Napoli in trasferta a Milano saranno circa quattromila, scrive il Corriere dello Sport. Lo stadio del Milan vedrà la presenza di una nutrita schiera di tifosi partenopei.

“Domani sera in zona San Siro ci saranno i tifosi che partiranno dal Vesuvio e i tantissimi che vivono da tempo al Nord: quell’ampia fetta di napoletani che ha accompagnato e trasformato in una gioia itinerante le trasferte della stagione. Saranno almeno in quattromila”.

ilnapolista © riproduzione riservata