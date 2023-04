Medvedev risponde a Zverev: «Quando dice che qualcuno è antisportivo ti verrebbe da dirgli di guardarsi allo specchio»

«Vado in bagno, perdo due game, e lui serve per il match. E poi dice che vado in bagno per farlo giocare peggio. Sascha vive nel suo mondo»

Anche Daniil Medvedev dice addio al Masters 1000 di Monte Carlo. Il tennista russo si è arreso al danese Holger Rune che in semifinale affronterà Sinner. Al termine del match, nel salutare l’avversario, Medvedev ha bonariamente preso in giro Rune dicendo: «Sei stato scorretto». Chiaro il riferimento alle parole di Zverev.

Al termine del match, il tennista russo ha commentato il match ma ha anche voluto togliersi un sassolino dalla scarpa:

«Holger ha giocato davvero bene. È il tennis: a volte giochi di notte e devi essere pronto per il match successivo; perciò, non mi lamenterò certo di questo. Ha giocato bene, è un grande giocatore sulla terra. Grazie ai suoi topsin pesanti questa è la superficie migliore per lui. Sarà molto pericoloso su terra nei prossimi anni. Zverev? Vive nel suo mondo».

Il destinatario della frecciatina è il rivale incontrato agli ottavi dell’Atp, il tedesco Alexander Zverev che aveva accusa il russo di essere antisportivo:

«Io tengo molto in considerazione il fair play, lui no, faccio il toilet break quando non si potrebbe. Ieri avevo semplicemente bisogno di andare in bagno. Cosa vuole che faccia? Allora: sul 3-2 ho cinque break point, che mi annulla. Bravo lui. Poi tengo a zero il game successivo. Vado in bagno, perdo due game, e lui serve per il match. E poi dice che vado in bagno per farlo giocare peggio. Sascha vive nel suo mondo»

Medvedev ha risposto senza mezzi termini alle accuse del rivale tedesco:

«Quando perde lui possiamo trovare 25 interviste dove dice cose strane. Onestamente: ho avuto un contrasto con Diego Schwartzman all’Atp Cup, e la colpa è mia. Lui probabilmente è ancora arrabbiato con me e sono dispiaciuto che lo sia uno così gentile e sportivo come Diego. Sascha non è così. Sascha non è come Casper, come Diego, come Andrey. Quando dice che qualcuno è antisportivo ti verrebbe da dirgli di guardarsi allo specchio».

Medvedev mocks Zverev during handshake with Holger Rune “You played unfair” At this point, you have to give it to Daniil. He takes crap from no one. Not fans, not players, not anyone. This man is so cold, he’ll leave icicles hanging from your ears 🥶

pic.twitter.com/sfWe7NGZsN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 14, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata