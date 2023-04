Masters Monte Carlo, Sinner batte Musetti senza troppi patemi

Con il punteggio di 6-2, 6-2, l’altoatesino ha superato il connazionale. In semifinale lo attende il danese Rune

Il derby tutto italiano nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo si è concluso con una netta vittoria dell’altoatesino su Musetti. Sinner con il punteggio di 6-2, 6-2 ha superato il connazionale apparso troppo sulle gambe.

Per Musetti probabilmente le quasi tre ore di gioco (comprensive della sospensione per pioggia) contro Djokovic hanno inciso corpo. Nell’ora e poco più di gioco contro Sinner, il carrarese non è mai riuscito a entrare in partita, cedendo due volte il servizio per ogni set e ha perso 6-2, 6-2.

Sinner sul match appena trascorso:

«Una partita molto buona da parte mia. Conosco le sue capacità soprattutto su questa superficie sapevo che sarei dovuto partire subito forte, pronto a sfruttare le mie chance prima di lui, partendo subito con il break mi ha dato molta fiducia. A volte vedi un punteggio ma non è cosi veritiero, ho la sensazione di aver colpito la palla nella maniera giusta, nei momenti giusti e questa e la cosa positiva. Domani sarà una sfida tremenda».

In semifinale Sinner incontrerà il danese Rune.

ilnapolista © riproduzione riservata