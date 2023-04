Manfredi: «Per la festa scudetto lavoreremo con Prefettura e Viminale, la sicurezza è importante»

A La Repubblica: «Ragioniamo su una festa al Maradona e in alcune piazze della città il 4 giugno. Ci sarà un sostegno economico del Comune».

Nel weekend di Pasqua, Napoli è stata presa d’assalto dai turisti. La Repubblica Napoli intervista il sindaco, Gaetano Manfredi, che attribuisce il boom a diversi motivi.

«Ci sono vari fattori che intervengono, oggi il turismo è sempre più esperienziale e Napoli, oltre alla sua bellezza architettonica e naturalistica, aggiunge cibo, musica, il calore delle persone. È una città vera che piace molto ai turisti italiani e stranieri. Abbiamo avuto un boom di arrivi dall’estero».

Tra i fattori che hanno influito, Manfredi mette anche le serie tv e il successo del Napoli di De Laurentiis.

«Il grande successo di “Mare fuori” è indice dell’appeal della città. E anche i successi sportivi sono un fattore di attrazione importante. Napoli è una città post moderna e il suo turismo è poco omologato e questo piace molto alle persone che arrivano per cercare un turismo diverso, non patinato, non imbalsamato, ma che dia una forte esperienze e sensazioni uniche».

A Manfredi vengono chiesti dettagli sulla festa per lo scudetto del Napoli.

«Stiamo ragionando su una logistica per il 4 giugno che veda impegnati sia lo stadio Maradona sia alcune piazze della città, tra cui il Plebiscito. Si sta valutando con grande attenzione, insieme alla prefettura ci sarà anche un interessamento del Viminale su questo tema proprio perché gli aspetti della gestione della sicurezza dell’evento sono importanti».

Aiuterete finanziariamente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a organizzare lo show? Manfredi:

«Sicuramente per una parte: per quello che riguarda ciò che verrà fatto nelle piazze ci sarà un sostegno dell’amministrazione comunale».

ilnapolista © riproduzione riservata