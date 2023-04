L’Elche denuncia il Barcellona per aver schierato impropriamente Gavi

Su Cadena SER l’accusa è di “allineamento improprio”, ma il Barcellona aveva registrato Gavi come giocatore nelle giovanili, dunque il caso non esiste

L’Elche ha presentato un reclamo contro il Barcellona, chiedendo la sconfitta a tavolino per la partita dell’1 aprile – la 27ª giornata di Liga – terminata 4-0 per i blaugrana. Ad annunciare la denuncia è Cadena SER. Il motivo è legato alla firma del rinnovo di contratto di Gavi, che non sarebbe stato registrato da LaLiga. Il regolamento generale relativo all’elaborazione di più licenze per calciatore nella stessa stagione, infatti, recita:

“I calciatori il cui tesseramento viene annullato, non potranno, nel corso della stessa stagione, ottenere il tesseramento nella stessa squadra della società alla quale erano già legati”.

La denuncia è arrivata a tre minuti dal termine del tempo massimo per presentarla e rivendica la presunta irregolarità da parte del Barcellona. Tuttavia, Gavi non è stato registrato come giocatore della prima squadra poiché avrebbe fatto sforare il budget fissato per il club nei limiti del Fair Play Finanziario. Il centrocampista è stato dunque iscritto come giocatore delle giovanili, tornando ad indossare la maglia numero 30, invece della 6, proprio contro l’Elche.

Anche in base a quanto riportato dai giornali catalani, nel caso Gavi non vi è stato alcun annullamento della licenza e quindi non può essere considerato un ‘utilizzo improprio’ del calciatore. La denuncia del club dovrebbe dunque risolversi, probabilmente, in un nulla di fatto: i blaugrana avevano già ricevuto l’ok dalla Liga e dalla Federazione per schierare il giovane centrocampista.

