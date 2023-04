L’Atletico Madrid ha la panchina che segna di più in Europa, più del Napoli (Mundo Deportivo)

Sono nove i marcatori subentrati a partita in corso, come nel Wolfsburg. Napoli, Nizza, Lilla, Monca e Barcellona si sono fermati a otto

Continua il momento d’oro per l’Atletico Madrid di Simeone. Dopo l’importante vittoria di domenica scorsa contro il Betis per 1-0 i colchaneros solidificano un terzo posto – dietro Real e Barcellona – fondamentale in chiave Champions. Il dato che impressiona è il numero di giocatori che, entrati dalla panchina, sono riusciti ad andare in rete. Mundo Deportivo ne scrive.

“L’Atletico Madrid è la squadra che ha più giocatori che hanno segnato da subentrati, in totale nove. Morata, Joao Felix, Griezmann, Correa o De Paul sono alcuni di quelli che hanno segnato dopo aver iniziato la partita in panchina. Anche nel Wolfsburg sono andati a segno nove calciatori, e otto nel Napoli, Nizza, Lilla, Monaco e Barcellona”.

L’importanza attribuita alla panchina è una “ossessione” di Simeone, scrive il quotidiano spagnolo. Il tecnico dell’Atletico ripete spesso che «non conta il numero dei minuti, ma la qualità dei minuti». L’argentino ne è convinto, scrive Mundo Deportivo.

“Il difficile è farlo capire ai giocatori perché, ovviamente, tutti vogliono giocare il più possibile. Ma sembra che in questa stagione, soprattutto dopo la Coppa del Mondo, lo spogliatoio stia recependo il messaggio del Cholo”.

L’esempio più lampante è quello di Ángel Correa, che domenica è subentrato dalla panchina e ha visto il suo piglio premiato da un gol che ha regalato alla squadra tre punti importantissimi. Senza dubbio, il contributo dei sostituti è essenziale per qualsiasi squadra per raggiungere i propri obiettivi: l’Atletico lo sta dimostrando.

ilnapolista © riproduzione riservata