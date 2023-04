Laporta e il caso Negreira: «Non permetteremo che il Barcellona venga privato della sua dignità»

Il presidente al congresso dei tifosi: «Il Barça ha sempre vinto sul campo, questa campagna denigratoria non è un caso»

Joan Laporta , presidente del Barcellona, ​​​​ha difeso con passione “la reputazione del club” venerdì sera al Congresso dei club dei tifosi del Barça. Laporta ha chiesto a tutti i presenti unità in un momento segnato dal ‘caso Negreira’ .

«Non hanno niente in mano, vogliono solo compromettere la nostra reputazione. Vi chiedo di essere uniti. Il Barcellona deve esserci sempre per tutti i suoi sostenitori. Proveranno a schiacciarci, finché non ci arrendiamo, non permetteremo che venga insultato la dignità del Barcellona. Difenderemo il Barcellona fino all’ultima goccia di sangue».

Laporta ha aggiunto:

«Il sentimento per il Barcellona non si può comprare o vendere. E non si sporca con attacchi molto seri alla squadra che stiamo vedendo ultimamente e che non hanno nulla a che fare con la realtà. Il Barcellona ha sempre vinto sul campo di gioco sportivamente grazie all’impegno, al talento, alla qualità e all’impegno dei giocatori e in nessun momento siamo entrati in dinamiche strane come la stampa ci sta dipingendo. Questa campagna denigratoria contro la reputazione del nostro club non è un caso».

