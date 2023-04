La Serie A non è migliorata, è l’effetto Napoli che la fa sembrare diversa (Le Parisien)

Tre squadre italiane ai quarti di Champions: l’Italia è il Paese più rappresentato. E anche in Europa League e in Conference ci sono club italiani. Il calcio italiano è semplicemente migliorato oppure è in atto un rinnovamento profondo? E’ la domanda che si pone Le Parisien .

Certo, i tempi in cui – come negli anni ’90 – la Serie A era il miglior campionato del mondo, scrive il quotidiano francese, “sembrano comunque molto lontani“. Innanzitutto, il calcio italiano si è indebolito dal punto di vista economico rispetto all’Inghilterra o alla Germania e non può più spendere grandi cifre nelle finestre di mercato. Poi c’è la questione stadi, spesso fatiscenti e con un’età media di 64 anni. Come se non bastasse, “il campionato è segnato anche da affari come quello che riguarda la Juventus“, ovvero le inchieste giudiziarie che hanno colpito i bianconeri, ma anche dagli incidenti sugli spalti, come il razzismo verso Lukaku durante la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, scrive Le Parisien.

La realtà è che, nel campionato italiano, non è cambiato nulla. La differenza la fa il Napoli.