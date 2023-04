La sentenza a Torino: “Gli steward vanno protetti”

All’imprenditore è contestato di aver violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per non aver inserito nel documento di valutazione del rischio il «danneggiamento correlato all’evento sportivo» e per non aver fornito adeguata formazione allo steward.

Il giudice Roberto Ruscello ha concluso che lo steward era certamente a conoscenza del rischio di ricevere una pallonata, lavorando a bordo campo, e che nulla avrebbe potuto impedire il tragico epilogo del colpo ricevuto. Ma il giudice si è soffermato con alcuni suggerimenti che potrebbero evitare tali incidenti in futuro