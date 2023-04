Gli affari di Percassi vanno forte, Kiko punta a superare gli 800 milioni di ricavi entro l’anno

Su CalcioeFinanza il Ceo Dominici: «Entro fine 2023 apriremo altri 120 store, arrivando a oltre 1.100 negozi dislocati in 75 Paesi».

Antonio Percassi è un imprenditore che possiede molte proprietà oltre l’Atalanta. L’imprenditore che ha guidato la Dea alla sua grande crescita è anche responsabile delle reti di grandi marchi, come Lego, e proprietario della Kiko Milano, l’azienda di cosmetici. Quest’ultima, in particolare, sta vivendo un grande periodo di crescita economica. Il suo Ceo, Simone Dominici (leggiamo su CalcioeFinanza), ha così commentato:

«Entro la fine del 2023 apriremo altri 120 store, arrivando a oltre 1.100 negozi dislocati in 75 Paesi con l’obiettivo di superare gli 800 milioni di ricavi con un Ebit da record oltre i 100 milioni».

L’Ebitda è l’acronimo con cui si vuole indicare il Margine Operativo Lordo, ed è la misura principale per valutare le entrate delle imprese. Dominici, infatti, aggiunge:

«I risultati 2022 di Kiko Milano sono stati i migliori di sempre, battendo tutti i record dei principali indicatori economico-finanziari precedenti alla pandemia, grazie alla trasformazione da una catena di negozi make-up principalmente Regionale a Global Beauty Brand presente in oltre 60 Paesi, leader nell’Innovazione di prodotto e di servizio al cliente».

Ora l’azienda vuole crescere, evolvendo il proprio brand entro il 2027 con un patrimonio di 2.000 punti vendita, con l’obiettivo di rafforzare Kiko in Africa, Asia e America Latina. Questa evoluzione porterebbe a un ricavo netto pari a 1,250 miliardi di euro. Queste potrebbero essere delle ottime notizie in termini di investimento sportivo, per l’Atalanta e anche per la Serie A.

