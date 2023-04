Infantino elogia Ceferin “per aver reso il calcio europeo un calcio fantastico”

“Collaborazione: non c’è altro modo per far progredire il calcio in Europa e non solo. Il calcio unisce il mondo e dobbiamo trovare il modo migliore per lavorare insieme e pianificare i prossimi 8-10 anni, programmando il calendario internazionale Uniti siamo imbattibili“.

Tra la FIFA, in particolare sotto Infantino, e la Uefa c’erano state continue dispute negli ultimi anni. Fondamentalmente si trattava della distribuzione di denaro e delle date nel calendario di gioco internazionale per le varie competizioni. Più di recente, si sono, almeno avvicinate pubblicamente. La UEFA sta anche sostenendo la nuova Coppa del Mondo per Club FIFA con 32 squadre dal 2025, che promette miliardi di entrate.