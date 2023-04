Il Nyt presenta il documentario sulla vita di Becker “piena di scelte sbagliate”

Il quotidiano ha intervistato l’ex tennista condannato per evasione fiscale e fallimento: «Ora ho un po’ di saggezza in più, certamente su cosa non fare»

Boris Becker, ex stella del tennis che all’età di 54 anni ha dovuto scontare in carcere una condanna per aver nascosto e trasferito del denaro durante una causa per fallimento. In Germania ha una condanna per evasione fiscale. Oggi è un uomo libero e ha affidato le sue parole al New York Times:

“Ora, spera di iniziare una parte migliore della sua vita, facendo quello che generalmente fanno i grandi del tennis in pensione: fare il commentatore in televisione e trovare lavoro come allenatore occasionale. Oppure consigliere per i giocatori più giovani. Becker, sei volte campione del Grande Slam, ha una prospettiva tristemente unica ma preziosa sui pericoli e le insidie della vita di una moderna star del tennis“.

L’intervista in occasione della promozione del documentario sulla sua storia, “Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“:

«Ora ho un po’ di saggezza in più, su cosa fare e certamente su cosa non fare».

Il New York Times ripercorre la genesi del documentario:

“Battsek, il produttore, ha dichiarato di aver inizialmente contattato Becker per realizzare un documentario nel 2018, prima che il fallimento di Becker si trasformasse in una condanna penale. Gibney lo ha intervistato ampiamente nel 2019, e di nuovo l’anno scorso dopo la sua condanna e pochi giorni prima della sua condanna, quando un Becker sovrappeso e spaventato ha cercato di dire la sua per quella che prevedeva potesse essere l’ultima intervista per diversi anni”.

E ancora:

“Gibney, lo sceneggiatore e regista che si autodefinisce “maniaco del tennis”, ha detto di essere stato attratto dalle riprese di un documentario del 1991 in cui Becker affermava di essersi divertito a rimanere indietro di un set o due nelle partite. Questo avrebbe focalizzato la sua mente, disse Becker, e poi avrebbe rimontato i match“.

Quello che emerge dal documentario è un ritratto veritiero “di un giocatore che da adolescente è salito all’apice del tennis e è diventato celebre in Germania, il suo paese d’origine. Il suo matrimonio apparentemente perfetto con Barbara Feltus, una donna nera, è servito come punto di svolta per le relazioni razziali in Germania”

Ma in pensione, la vita di Becker è degenerata “in una sordida storia da donnaiolo, con una serie di iniziative commerciali fallite, fallimenti, scandali di tabloid e carcere. Lungo la strada, c’è stato anche un periodo di quasi tre anni per allenare il mondo No. 1 Novak Djokovic attraverso uno dei periodi di maggior successo della sua carriera”

Becker in prigione ha avuto tutto il tempo necessario per pensare alla sua carriera e alla sua vita:

“Ricordava molte scelte sbagliate: ha dato fiducia a manager e consulenti, ha messo incinta una donna sul retro di un ristorante a Londra, ha fatto una serie di investimenti scadenti. Quando è andato in pensione non era preparato mentalmente per lo shock di essere chiamato vecchio a 35 anni e di dover iniziare una seconda carriera da zero“.

Ora però porta in dote una saggezza diversa che gli ha permesso di ricominciare. Infatti Eurosport lo ha assunto per commentare gli Australian Open.

