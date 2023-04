Il Napoli senza schemi fissi è il capolavoro “flessibile” di Spalletti (L’Equipe)

I francesi provano a decriptare la tattica del Napoli: con o senza palla, la squadra è “liquida” e “malleabile”. Gli avversari non sanno mai davvero come comportarsi

Liquido, flessibile, malleabile. L’Equipe cerca di decriptare tatticamente il Napoli di Spalletti. Ed elogia la lezione del tecnico italiano, che non si nasconde: “Se non parla di schemi o di circuiti immutabili, non è che stia cercando di proteggere un segreto industriale. Risponde così perché ritiene che il miglior approccio tattico sia ora liquido”.

L’Equipe scrive del 4-3-3 col triangolo di centrocampo in evoluzione costante, che si trasforma in 4-2-3-1 e poi in un 4-2-piatto. Ma i numeri sono numeri e basta.

“Questa malleabilità si riflette anche nel gioco senza palla – spiega il giornale francese – Capace di pressare fortissimo, altissimo, questo Napoli si affida in particolare ai movimenti di Zielinski per farlo”. “La struttura di questa squadra è in continua evoluzione. Nelle intenzioni di gioco e nei lanci, le cose non sono molto più fisse. Certo, alla banda di Spalletti piace possedere palla e raddoppiare i passaggi, ma non si vietano nulla. Vista la varietà di soluzioni che le offre Osimhen, sbaglierebbe a ragionare diversamente. In grado di fungere da punto fermo con le spalle alla porta, il nigeriano non è lontano dall’essere il migliore in profondità in Europa. Tuttavia, quando le circostanze lo richiedono, la retroguardia napoletana non esita a saltare certi passaggi per lanciarlo. Quando il pressing avversario è efficace, Kim Min-jae e Amir Rrahmani non si fanno scrupoli ad allargare e puntare sugli spazi avversari. Di conseguenza, la squadra avversaria non è mai del tutto sicura su quale piede ballare”.

Insomma, scrive L’Equipe, “la capolista della Serie A oscilla tra un gioco di possesso, in cui i singoli godono di grande libertà di movimento, e un calcio più diretto”. Ma “in fondo sono pochissimi gli ambiti in cui il flessibile Napoli non eccelle in questa stagione”.

