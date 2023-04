Il Manchester United vuole Neymar (10 Sport)

Il Manchester United sonda il terreno Neymar. Il fantasista brasiliano potrebbe lasciare il Psg, ma guadagna troppo (36 milioni l’anno)

Quello di Neymar al Psg dal Barcellona è stato l’acquisto più oneroso della storia del calcio. Ora, però, le strade tra il fantasista brasiliano e la squadra parigina potrebbero separarsi.

Nonostante Neymar abbia un contratto fino a giugno 2027, il dirigente sportivo del Psg Luis Campos vorrebbe privarsi del calciatore e smantellare definitivamente il tridente Mbappé-Neymar-Messi. La cessione del brasiliano, però, non sembra essere cosa semplice. A dimostrazione di ciò c’è lo stipendio elevato che percepisce (36 milioni di euro all’anno circa), un contratto che non tutte le squadre potrebbero permettersi.

Secondo 10 Sport, si sono fatte sentire le sirene inglesi per Neymar. In particolare, il Manchester United vorrebbe tentare il colpaccio e portare il brasiliano sotto l’aura dei Red Devils. Ad oggi non c’è stato alcun incontro ufficiale tra le due società, ma non è detto che non possa esserci presto. Bisognerà attendere per sapere se lo United andrà oltre la semplice richiesta di informazioni, o per Neymar si prospetterà una nuova squadra inglese.

