Il Barcellona si lecca le ferite dopo i quattro gol presi dal Real Madrid

Il dirigente sportivo del Barcellona Jordi Cruijff a Mundo Deportivo: «Dobbiamo prendere atto di questo risultato e migliorare, non solo per le prossime partite».

Un pessimo Barcellona quello che si è visto nella semifinale di Coppa del Re contro il Real Madrid; la squadra di Ancelotti è riuscita a rimontare il risultato dell’andata con uno 0-4 all’insegna di Karim Benzema, che ha portato a casa il pallone grazie alla sua tripletta. Al termine della partita, il direttore sportivo del Barcellona Jordi Cruijff, ai microfoni di Mundo Deportivo, si è espresso sul risultato:

«Essere sullo 0-2 al 50 ‘ ci ha creato un sacco di danni, perché questo significava dover aprirsi e lasciare spazi ad una squadra come il Madrid. Dobbiamo prendere atto di questo risultato e migliorare, non solo per le prossime partite».

Il figlio d’arte ed ex centrocampista ha fatto intendere che nel mercato estivo la squadra va migliorata e che non sono bastati i numerosi acquisti fatti per questa stagione. C’è anche da dire, però, che ieri sera al Barcellona sono mancati quattro titolari (Pedri, Dembelé, De Jong e Christensen), fermi ai box da qualche settimana. Di conseguenza, il ricambio fisico è molto limitato e alcuni giocatori sono sembrati visibilmente stanchi. Il direttore sportivo non ha avuto peli sulla lingua riguardo all’arbitraggio del match, specialmente sui tre minuti di recupero dati a fine gara:

«Come ex atleta, se l’arbitro mi avesse dato solo un minuto, lo avrei ringraziato. Ho preferito come ha agito, se fossi un arbitro, ne parlerei con i giocatori: tra il minutaggio extra lungo o corto, preferisco corto».

Jordi Cruijff ha comunque ringraziato il pubblico per il sostegno dato ai giocatori:

«Ci dispiace per i tifosi, perché la partita non è andata come volevamo. Avremo molto bisogno di loro lunedì per dimenticare questo risultato e pensare già alla prossima partita di campionato».

La vittoria de La Liga resta un obiettivo concreto per la squadra di Xavi, che ha la possibilità di contare sul +12 in classifica dal Real Madrid.

