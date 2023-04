Garanzini: forse il Napoli davvero non è più quello, ma solo in chiave Champions, non in campionato

Su La Stampa analizza le partite dell’ultimo turno di campionato elogiando in particolare la grande prestazione della Lazio all’Olimpico

Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta le partite del sabato pre-pasquale con un occhio di riguardo alla prestazione della Lazio all’Olimpico. E con un commento in chiave Napoli. Prende forma, scrive, il sospetto che davvero il Napoli non sia quello che ci si aspettava, ma non in chiave campionato, ma in Champions. Garanzini scrive:

“Mentre il sospetto che il Napoli davvero non sia più quello comincia a prendere forma: ma in chiave di Coppa, non più di campionato”.

Sulla partita dell’Olimpico, quella che definisce una “grande partita”:

“Con questi tre punti la Lazio di Sarri, sempre più di Sarri, tiene a 5 punti la Roma passata abbastanza comodamente a Torino: e stacca rispettivamente di 6 e di 7 un Milan in altalena e un’Inter in caduta libera”.

In particolare, Garanzini mette l’accento sul quarto d’ora di alta scuola sarriana nella ripresa:

“nella ripresa un quarto d’ora di alta scuola sarriana, culminato in uno dei gol più belli dell’intero campionato. Tre prodezze consecutive. Di Felipe Anderson con affondo e cross mirato all’indietro, di Luis Alberto con assist sublime di tacco, e infine di Zaccagni con rasoiata nell’angolo opposto”.

