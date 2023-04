Feyenoord-Roma, 2000 posti vuoti allo stadio per evitare il lancio di oggetti in campo

Il Telegraaf scrive che dopo l’accendino lanciato a Klassen, il Feyenoord pensa a ulteriori misure di sicurezza per evitare incidenti ai giocatori

Il Feyenoord teme i suoi tifosi. L’episodio dell’accendino tirato a Klassen, centrocampista dell’Ajax ha accesso i riflettori sulla sicurezza dei giocatori al De Kuip di Rotterdam.

Durante il de Klassieker fra Ajax e Feyenoord, i tifosi della città di Rotterdam hanno lanciato al calciatore dell’Ajax un accendino in testa al minuto 63 di gioco, interrompendo temporaneamente la partita.

«È scioccante» ha dichiarato il sindaco di Amsterdam. «Ho trovato l’atmosfera molto cupa. Con i fuochi d’artificio, i suoni come spari e bombe, la gente che ha rovinato totalmente l’atmosfera. Penso che il problema sia principalmente con il Feyenoord al momento, le possibilità di aprire lo stadio per loro non migliorano».

Oggi il Telegraaf ricostruisce l’episodio capitato a Klassen e scrive che in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro la Roma, il Feyenoord sta pensando a delle misure di sicurezza preventive:

“Durante un alterco tra giocatori di entrambi i club, gli spettatori hanno lanciato molte birre e accendini sul campo. Il centrocampista dell’Ajax Klaassen è stato ferito alla testa. La partita è stata interrotta per quasi mezz’ora, ma dopo una consultazione tra Feyenoord, Ajax, Knvb, polizia e comune di Rotterdam, si è deciso di continuare a giocare. L’Ajax ha vinto 2-1 e ha raggiunto la finale di coppa. Il Feyenoord manterrà vuota parte delle tribune del De Kuip la prossima settimana in occasione del duello con la Roma nei quarti di finale di Europa League. Riguarda la Sezione Z, da cui mercoledì durante la partita di coppa contro l’Ajax sono stati lanciati in campo oggetti di ogni genere. Uno di loro, probabilmente un accendino, è finito sulla testa di Davy Klaassen“.

Circa 2000 posti allo stadio rimarranno vuoti per creare una sorta di vuoto fra i giocatori e i tifosi. Una misura che si aggiunge al divieto ordinato dalla Fifa di vendere biglietti ai tifosi della Roma.

