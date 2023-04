De Laurentiis e Lotito non sono amati neanche quando vincono (Repubblica)

Il campo e i bilanci danno loro ragione, sono gli ultimi presidenti italiani, hanno rotto con la tifoseria che si sente padrona del club, eppure…

Repubblica, con Gabriele Romagnoli, scrive del paradosso di Lotito e De Laurentiis definiti De Latito.

De Latito (figura mitologica originata dalla sovrapposizione di due simili).

Perché nel resto d’Italia comprensibilmente non riescono a farsi una ragione del clima che si respira a Napoli (e in parte anche nella Roma laziale)

Vincono, funzionano, eppure non sono amati.

Gli allenatori sono amati soltanto quando vincono, i presidenti (loro due almeno) neppure.

De Latito è l’ultimo vero presidente-padrone italiano. In un panorama di nomi sfuggenti e prestanomi fuggiti, di assenti, alias, fondi, indirizzi negli Usa o in Cina, De Latito c’è, presenzia, esterna. Ha la protervia del capo indiscutibile e le pretese di chi ha pagato il conto in anticipo. Non abbastanza, gli dicono, accusandolo prima del fischio d’inizio. Poi la matematica gli dà ragione, in classifica e nei bilanci.

Quel che conta è l’esito finale e De Latito sta lassù, sopra Milano e sopra la Roma di Mourinho. Eppur non l’amano. Ha tagliato, in modo più o meno netto, i rapporti con quella parte di tifoseria che si sente vera padrona della squadra. Che la scelta sia dettata dall’etica o dall’insofferenza è un dettaglio. Gli sfuggenti, gli assenti e gli altri non hanno osato.

ilnapolista © riproduzione riservata